Les Saint Louisiennes de Djadji Sarr avaient un déplacement périlleux à négocier à Dakar face aux Rufisquoises du Saltigué. Au Stadium Iba Mar Diop ce dimanche, la formation de Saint Louis, amenée par Aminata Dièye (10 buts) et Khady Lo (5 buts) a réussi à battre d’une courte tête (27-26) le Saltigué, malgré Aicha Yare et Ouly Diallo, scoreuses 7 et 6 fois, chacune. Les Dakaroises se voient boutées de la compétition.

Toujours ce dimanche, mais à Thiès au Stadium Lat Dior, le choc de ces quarts mettait aux prises la Renaissance de Tivaouane aux redoutables joueuses du DUC. En déplacement, Mame Diarra Ndiaye, Gnilane Sarr, Sofiatou Diatta et Fatou Coudoul la fausse sœur, sont parvenues à contenir la déferlante des Régionales en s’imposant par une avance de 5 points (36-31). Le DUC à déjoué le piège tendu par la Renaissance de Tivaouane et obtenu son ticket pour le dernier carré.

Résultats quarts de finale Coupe du Sénégal Dames

Samedi 4 septembre 2021

Diamono/USC Rail 29-17 Gaston Berger de Saint Louis/Diisoo de Guédiawaye 26-35

Dimanche 5 septembre 2021

Saltigué de Rufisque/Djadji Sarr de Saint Louis 26-27 Renaissance Tivaouane/DUC 31-36

Affiches 1/2 finales

Diamono/DUC

Djadji Sarr/Diisoo