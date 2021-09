L’équipe nationale du Sénégal jouera demain mardi à 16h00 Gmt à Brazzaville son deuxième match du groupe H des éliminatoires pour la Coupe du Monde, zone Afrique. Elle retrouvera un adversaire bien connu, les Diables Rouges.

Tombeur du Togo (2-0) lors de la première journée, le Sénégal est en quête de la première place de sa poule. Pour cela, les Lions doivent remporter leur duel face aux Diables Rouges qui cherchent leur premier succès après un nul d’entrée face à la Namibie.

“Contre le Congo, on n’en est à notre troisième match demain, bien sûr, il y’aura le retour des éliminatoires de la Coupe du Monde. On les a en éliminatoires coupe du monde et et coupe d’Afrique. C’est une équipe qu’on connaît, elle nous connaît aussi comme on le disait. La dernière fois qu’on avait joué, on était presque qualifié et avec le staff on n’avait décidé d’élaborer un nouveau système. Chose qu’on a fait en tirant de grands enseignements mais le contexte est différent. Ce sont des éliminatoires pour aller à une Coupe du Monde nous en sommes tous conscients, en tout cas, je sens un groupe et des joueurs motivés, concentrés, prêts pour faire un meilleur résultat demain,” a déclaré le sélectionneur national du Sénégal Aliou Cissé en conférence de presse veille de match.

“C’est vrai la Namibie a quatre points mais elle a un match de plus. On doit jouer notre deuxième match demain comme je l’ai toujours dit dans ces éliminatoires même si on gagne demain rien n’est fait. C’est six match où il faut se préparer. Nous sommes conscients de notre force, donc c’est à nous de faire le travail pour reprendre la première place”, sonne le sélectionneur des Lions.

