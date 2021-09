La Fédération algérienne de football (FAF) a arrêté le barème des primes de la campagne éliminatoire à la Coupe du Monde-2022. Sur la base d’un indice de performance, comptabilisant le nombre de stages effectués et le nombre de matches joués, les Verts pourront prétendre au jackpot si qualification au bout. Décompte !

On dit que chaque travail mérite salaire. Et les coéquipiers de Riyad Mahrez ne dérogent pas à cette règle. Comme cela se fait dans toutes les fédérations du monde, la FAF a arrêté à son tour le barème des primes de qualification à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ce barème inclut le nombre de stages auxquels chaque joueur a pris part, et bien entendu le nombre de matches joués.

Ainsi, pour leur victoire face à Djibouti, jeudi, les Djamel Belmadi et ses protégés toucheront une prime de 5000 euros (3 millions FCFA). En cas de qualification au bout, la cagnotte s’élèvera à 120 000 euros (78 millions FCFA), nous apprend une source digne de foi. Mais il faut savoir que seuls les joueurs qui ont pris part à quatre stages et joué la totalité des matches, c’est-à-dire 8 rencontres, pourront prétendre à toucher la totalité des gains.

Pour le reste, le barème stipule que tout joueur ayant participé à un seul stage (soit deux matches) touchera une prime de 30 000 euros (20 millions FCFA) en cas de qualification. Cette prime sera doublée pour les joueurs qui ont participé à deux stages (4 matches), et triplée pour ceux qui ont été appelés pour au moins trois stages (6 matches).

Il est vrai que ces primes ne constituent pas du tout le gagne-pain des joueurs de l’équipe nationale, payés par leurs clubs en fonction de leur statuts. Mais elles prouvent au moins que la FAF est en train de faire le nécessaire pour les motiver à arracher une cinquième qualification de l’Algérie à un Mondial.

