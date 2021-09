Le président de la LSFP, Mohamed Djibril Wade, élu au début du mois passé en remplacement du président Saer D. Seck a présidé ce jeudi sa première réunion du conseil d’administration de la structure, au siège de la FSF.

L’occasion de prendre contact avec ses nouveaux collaborateurs et de proposer la composition du bureau qui dirigera le football professionnel national lors des 4 prochaines années.

L’une des nouveautés, c’est qu’il y a désormais 7 vice-présidents et non 6 comme dans l’équipe sortante. Et chacun de ces vice-présidents a des attributions propres. Le nouveau président a également choisi de s’entourer de deux conseillers, l’un sportif en M. Lamine Diop (Linguère) et l’autre financier et administratif en M. Ibrahima Konaté (Mbour PC).

A noter l’entrée dans le bureau de nouveaux membres comme Pepe Djibril Diop (Keur Madior), Pape Momar Lô (Jaraaf) ou Abdoulaye Guèye (Stade de Mbour). Le président Djibril Wade a exhorté tout ce beau monde « à travailler, et beaucoup travailler » pour le développement du football professionnel national.

LE NOUVEAU BUREAU

– Président : Mohamed Djibril WADE

-1er vice-président chargé de la Réforme de la LSFP : Seydou SANE

– 2ème vice-président chargé de l’administration: Oumar SAMB

-3ème vice-président chargé du Marketing : Babacar NDIAYE

-4ème vice-président chargé des compétitions et de la communication: Papa Momar LÔ

– 5ème vice-président chargé des affaires juridiques : Pape Sidy LÔ

-6ème vice-président chargé du développement du capital humain et des relations internationales : Abdoulaye GUEYE

– 7ème vice-président chargé du projet sportif et de la formation: Djiby DIOP

Trésorier général : Ousmane Thiané SARR

Trésorier général adjoint: Mbaye MBOW

LES COMMISSIONS

Président de la Commission Finances : Alfred BATHILY

Président de la Commission Organisation : Samsidine DIATTA

Commission Gestion des Infrastructures Sportives : Abdoulaye THIAM

Président Commission Éthique et Promotion Fair-Play: Ndiassé SAMB

Président Commission Médicale: Docteur ABABACAR DIOP

Commission des Arbitres: Amadou DIOP

LES CONSEILLERS

Conseiller sportif : Lamine DIOP

Conseiller en Finances: Ibrahima KONATÉ

Par LSFP