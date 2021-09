La Tunisie en or. La Côte d’Ivoire en argent. Le Sénégal en bronze. La 30e édition de l’AfroBasket a baissé le rideau ce dimanche. Le joueur le plus prolifique en attaque : Gorgui Sy Dieng.

Chose évidente. Pour terminer en tant meilleur marqueur au Championnat d’Afrique de Basketball, vous devez remplir obligatoirement et sans conteste certaines conditions, deux pour être précis. La première, il faut pouvoir jouer l’AfroBasket et à aller le plus loin possible dans la compétition. Quant à la seconde, c’est évident, il faut être à la hauteur du tournoi, adroit et prolifique.

Toutes ses conditions ont été remplies par Gorgui Sy Dieng. Homme à tout faire des Lions, en attaque comme en défense, l’ancien pivot des Timberwolves du Minnesota aura endossé le rôle de leader d’une équipe arrivée à Kigali avec la ferme intention de retrouver la finale, mais qui, finalement, va rester au pied de son objectif après une défaite en demi-finale.

Adroit, Gorgui Sy Dieng a fini l’AfroBasket en tant que meilleur marqueur. Le basketteur sénégalais de 31 ans a terminé avec une moyenne de 20 points par match. Au total, Sy Dieng a marqué 120 points. Il est suivi par l’Egyptien Ehad Saleh, qui dispose d’une moyenne de 17,5 points par match. Carlos Morais, l’un des grands favoris pour cette distinction, a fini sur la troisième marche du podium. En moyenne, l’Angolais a marqué 16,8 points.

