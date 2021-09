A l’issue du match de la troisième place face au Cap-Vert, le sélectionneur des Lions a tiré un bilan personnel pour sa première en tant qu’entraineur principal.

Voilà un peu plus d’une année et demie que Boniface Ndong est le sélectionneur de l’Equipe Nationale du Sénégal. A l’issue de son premier grand rendez-vous, qui était l’AfroBasket 2021, soldé par une médaille de bronze, l’heure d’un premier bilan a peut-être sonnée. Et en conférence de presse après le match face au Cap-Vert, Boniface Ndong s’est donné l’occasion de dresser un premier décompte personnel en tant que sélectionneur des Lions.

« J’ai beaucoup appris en tant qu’entraineur, puisque la dernière équipe que j’ai eu à entrainer était une équipe de moins de 14 ans. Mais je me préparais et je pense que j’ai été à la hauteur. On a une équipe jeune. Je sais qu’on a été très bon, on a joué un bon basket, mais avec des jeunes de 22 – 23 ans, ce n’est pas évident. Personnellement, j’ai beaucoup à apprendre aussi, mais je suis satisfait du travail », a t-il assuré.

Sur un plan plutôt concernant son avenir, Boniface laisse la main à la Fédération Sénégalaise de Basketball (FSBB). « Est-ce que j’aspire sur le long terme ? (Rires). Mon avenir dépend de la fédération. Vous savez, au Sénégal, comme quelqu’un me le rappelait, on a eu 13 sélectionneurs dans les dernières années. En tout cas, j’ai mon pays. Moi et DeSagana Diop (son adjoint, ndlr) allons retourner dès maintenant au travail », a t-il indiqué;

