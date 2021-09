L’équipe nationale du Sénégal s’est arrêtée en demi-finale pour l’AfroBasket 2021. Battu par la Cote d’Ivoire (75-65), Youssouph Ndoye et ses coéquipiers vont jouer la médaille de bronze demain face au Cap-Vert. Sélectionneur de l’équipe nationale U18, Parfait Adjivon décrypte la défaite des Lions.

“On avait les arguments pour atteindre la finale et la remporter mais malheureusement l’aventure s’arrête là. La compétition en haut niveau, c’est comme ca. Les erreurs se paient cash. Mais le plus important est qu’on a pas été ridicule. Il faut encourager les joueurs pour qu’ils aient le mental de revenir jouer demain face au Cap-Vert” a déclaré le coach à la fin du match. Le Cote d’Ivoire rejoint la Tunisie en finale. La rencontre est prévue ce dimanche à 15H Gmt.

Qu’est ce qui n’a pas marché face au Cote d’Ivoire? Selon Parfait Adjivon, les Ivoiriens ont dominé le match. “On n’a pas eu notre rythme. On n’a pas joué vite comme on a l’habitude de le faire et c’est normal si tu ne contrôle pas tes rebonds. Ils ont pris nos rebonds 17 points sur seconde chance alors que nous on compte 7 points, c’est la différence. On a trop laissé l’adversaire dans sa zone de confort . Les intérieurs ont mis beaucoup de paniers sous la raquette.”

Les Lions vont disputer la petite finale ce dimanche face au Cap-Vert à 11h30. Les Insulaires ont pris de l’avance sur la bande à Papi Brancou analyse le technicien. “Sur le plan mental, ils sont dessus. Parce qu’il ne s’attendait pas à arriver à ce stade de la compétition alors que nous sommes déçus de notre performance. Il faut que nos joueurs oublient vite ce match et se concentrer sur celui de demain. Parce que ce ne sera pas facile.”

wiwsport.com