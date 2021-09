Dépassée par une bonne équipe ivoirienne, ce samedi, lors des demi-finales de l’AfroBasket 2021, le Sénégal n’a plus qu’à se battre pour la médaille de bronze face au Cap-Vert.

On croyait tous qu’ils allaient pousser les portes du Kigali Arena, mais les basketteurs de l’Equipe Nationale du Sénégal, dominés de la tête jusqu’aux pieds, ont été barrés en demi-finale (65-75) par la Côte d’Ivoire, véritable équipe surprise de cette 30e édition du Championnat d’Afrique de Basketball. Désormais, la bande à Boniface Ndong n’a plus que la médaille de bronze pour soulager sa très grosse déception.

Les Lions, qui voulaient renouer avec une finale de l’AfroBasket onze ans après Alger-2005, devront battre, ce dimanche (11h30 GMT), le Cap-Vert, écarté en demi-finale par la Tunisie, tenante du titre. En quête d’une 17e médaille dans cette compétition pour rejoindre l’Angola sur la deuxième marche du podium, le Sénégal partira favori face à une équipe qui n’a atteint le podium africain qu’à une seule reprise (2007). Mais attention.

La désillusion est immense pour les partenaires de Gorgui Sy Dieng, qui pensaient avoir fait le plus dur en quarts, en brisant la malédiction face à l’Angola, l’une des sélections les plus redoutables et redoutée sur le plan africain. Mais tout cela était sans compter à la très bonne adresse ivoirienne. Et au final, ils sont tombés de très haut. On espère que Boniface Ndong saura rebooster ses joueurs pour décrocher le bronze.

