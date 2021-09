Après leur sacre en 2017 chez eux, les Tunisiens ont décroché ce samedi le premier billet de la finale de l’AfroBasket 2021. Ils l’ont remporté devant le Cap-Vert, une équipe qui s’est illustrée depuis le début du titre et s’est positionnée comme un prétendant un titre. D’ailleurs, c’est le ton qu’il a montré dès le premier quart temps qu’il a perdu avec seulement deux points d’écart (14-16). Habitués au duel, le capitaine tunisien Makram Ben Romdhane qui a porté la victoire de son équipe avec 16 points, et ses coéquipiers, ont pris le large avec 10 points d’écart avant la pause (39-29).

Le Cap-verdien Walter Tavares a été l’homme à tout faire sur le terrain avec 31 minutes disputées, 16 points, 8 rebonds et 3 passes décisives. Ses coéquipiers ne vont pas pouvoir rattraper l’écart à la fin du 3e QT (44-59).

Le dernier round a été agité par les réclamations auprès des arbitres et les duels musclés des joueurs. Les Cap-verdiens ont eu le dernier mot avec +21 points contre 16 encaissés. La Tunisie file en finale pour la 4e fois ! Et attend le Sénégal ou la Côte d’Ivoire.

Tunisia 🇹🇳 is a finalist this year again! They beat Team #CPV with a 10 pt gap, 75-65. Relive some moments of the game!

👏 Congrats to the defending champion! 👏@FTBB_TN #AfroBasket #Celebrate60 pic.twitter.com/xAODInvbqW

