Sénégalais et Ivoiriens s’affrontent cet après-midi (15h Gmt) en demi-finale de l’Afrobasket 2021. Une confrontation où les Lions auront forcément un œil particulier sur le pivot américain naturalisé ivoirien, Matthew Costello, le moteur des Eléphants.

Côte d’Ivoire-Sénégal, une finale avant l’heure pour Zouzoua et ses coéquipiers. L’Afrobasket 2021 se poursuit au Rwanda. Pour la première fois dans le dernier carré de la compétition depuis 2009, la Côte d’Ivoire vise la cinquième finale de son histoire.

Olivier Tea, un ancien entraîneur de l’Equipe nationale de basketball, analyse la rencontre. Il donne les clés du succès aux pachydermes basketteurs.

« Il faut analyser plusieurs aspects du jeu. Déjà sur tous les compartiments, l’Equipe sénégalaise a des doublures, contrairement à la Côte d’Ivoire. Ensuite, la Côte d’Ivoire est dominée sur le plan de l’intérieur, c’est-à-dire au niveau de la taille. Donc je pense que le Sénégal va baser son jeu sur cet atout majeur pour nous battre. Mais si on envoie Matt Costello à l’intérieur, lui qui est ailier fort de formation, pour combler ce vide, on pourrait régler le problème. Maintenant, à l’extérieur, on dispose de doublures. Donc, il faudra procéder par jeu rapide pour surprendre l’adversaire», propose le spécialiste.

Quelle stratégie de jeu contre le Sénégal ? Matthew Costello et ses camarades sont conscients du défi à relever. Cet Américain naturalisé Ivoirien sera l’homme à surveiller. Le pivot des Eléphants, vu son gabarit (2,08 m et 109 kg), sera un danger permanent pour les Lions.

Né le 5 août 1993 à Linwood dans le Michigan aux Etats-Unis, Matthew Costello a guidé son équipe jusqu’à la première victoire face au Kenya (88-70). L’ailier/pivot ivoirien a réussi à marquer 20 points, 8 rebonds. Il est aussi l’un des artisans des victoires sur le Mali et le Nigeria. Avec à l’arrivée une qualification en demi-finale après le succès sur la Guinée.

Un match où l’équipe du Syli a été prise de vitesse d’entrée par une équipe ivoirienne clairement au-dessus défensivement et offensivement. Et comme on pouvait s’y attendre, le trio ivoirien, Matt Costello (14 points à 7/10 aux tirs, 9 rebonds, 4 passes décisives), Stéphane Konaté (13 points, 3 rebonds) et Nisre Zouzoua (13 points), a fait très mal à la défense du Syli National.

Comme quoi, il faudra surveiller Costello, une belle pioche pour les Eléphants qui défient ce samedi à 15h Gmt les Lions.

Par Le Quotidien