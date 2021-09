Après un parcours jusque-là impeccable, l’Equipe Nationale du Sénégal se lance pour un nouveau défis ce samedi (15h00 GMT) : la demi-finale de l’AfroBasket 2021 face à la Côte d’Ivoire émergente.

L’histoire récente de l’Équipe Nationale masculine du Sénégal est soutenue par un cycle de succès sans précédent. Seize médailles au total dans le Championnat d’Afrique masculin de Basket-Ball (5 en or, 6 en argent et 5 en bronze), soit la troisième sélection la plus médaillée de l’histoire de l’AfroBasket derrière l’Angola et l’Egypte, qui compte un total de 17 médailles.

Cependant, les dernières éditions de l’AfroBasket nous ont souvent laissé d’un gout amer. Puisque, le Sénégal n’a plus atteint la finale depuis 2005 et l’édition qui s’était déroulée à Alger, Algérie. Moins, les Lions n’ont plus remporté la médaille d’or à l’AfroBasket depuis 1997. Une très longue attente. Et cette année ? Eh bien, à l’horizon, les Lions sont déjà assurés de lutter pour une nouvelle médaille.

On espère que vers les coups de 17h00 GMT, nous pourrions confirmer que le Sénégal ait glané une nouvelle médaille dans son palmarès à l’AfroBasket. Pour y arriver, Boniface Ndong pourra compter sur tous ses joueurs après quatre rencontres en l’espace de 10 jours. Il reste les dernières 48 heures pour certifier toutes les positions dans cet AfroBasket non sans surprises.

Personne ne doute que cet AfroBasket est l’un des plus équilibrés de ces dernières années et que jusqu’à plusieurs équipes aspiraient à la plus haute marche du podium. Et parmi ces équipes figurait la Côte d’Ivoire, une équipe qui ne cesse de monter en puissance ces dernières années. Après avoir été à des années-lumière de prétendre le podium depuis sa finale en 2009 en Lybie, la Côte d’Ivoire s’est accrue et a surpris son monde en battant tour à tour le Kenya, le Mali, le Nigeria et la Guinée.

Quoi qu’il en puisse être de l’adversaire du jour, après avoir sorti l’Angola, vainqueur de sept des dix dernières éditions, et l’élimination prématurée du Nigeria, vainqueur en 2015, les Lions emmenés par Boniface Ndong ont toutes les cartes en main pour espérer hisser le Sénégal à une douzième finale de l’AfroBasket et décrocher dès ce samedi une 17e médaille. À condition de se défaire du piège ivoirien …

wiwsport.com