Après la frustrante défaite de son équipe en demi-finale de l’AfroBasket 2021, Boniface Ndong a donné son avis sur l’arbitrage de la compétition.

L’actuel sélectionneur des Lions du Sénégal avait un message à faire passer après la terrible défaite des siens samedi face à la Côte d’Ivoire en demi-finale (65-75). Quitte à accuser la FIBA. Interrogé sur le niveau général de l’arbitrage, Boniface Ndong n’a pas hésité à argumenter et allumer – sans être grossier, juste en disant ce qu’il pensait.

« Comparé aux autres matchs, l’arbitrage d’aujourd’hui surtout a été le pire durant la compétition », lance le sélectionneur des Lions. Je pense que la majeure partie des arbitres qui sont ici n’ont pas le niveau et principalement l’arbitre angolais Bernardo Antonio Emanuel Ferraz. Il nous a tué aujourd’hui. Les 50% des choses qu’il a sifflé étaient contre nous. D’ailleurs, comment est-ce possible qu’on batte l’Angola et qu’ils nous emmènent un arbitre angolais ? »

Pour rectifier le tir prochainement, Boniface Ndong lance un appel du pied à la FIBA. « En général, je pense que la FIBA doit faire un effort », dit-il. Il y a suffisant de bons arbitres en Europe et dans le monde pour rectifier l’arbitrage médiocre de cet AfroBasket. »

