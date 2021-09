Les quarts de finale de la Coupe du Sénégal Messieurs, vont opposer que des pensionnaires de première division. Les rencontres JA/ISEG, Olympique Diourbel/Saltigué et Gorée/UGB, vont sortir les 3 équipes qui disputeront les demi-finales. Le DUC, attend le vainqueur de ASFA/Nioro, pour le quatrième tableau de ces quarts.

Ce samedi à 16h 45, au Stadium Iba Mar Diop, la JA et l’ISEG, deux équipes de la zone centre ouest, vont se croiser pour la 3e fois de la saison mais cette fois ci en Coupe du Sénégal. Vainqueurs lors des 2 confrontations en Championnat, les coéquipiers de Outoupa Fall, Ibrahima Sidibé et Michel, voudront enchainer avec une troisième victoire consécutive sur leurs adversaires, pour espérer goûter à nouveau à une finale, après avoir perdu l’édition précédente disputée en 2019. Cependant, Fakha Diagne et ses compagnons de la JA, voudraient mettre fin à l’hémorragie face aux Étudiants en bleu-blancs.

En même temps, de l’autre coté vers l’est, l’Olympique de Diourbel, premier de la zone centre est va recevoir le Saltigué de Rufisque qui est en course pour l’une des places qualificatives restantes pour les play-offs dans la zone centre ouest. Intraitables à domicile, les Diourbellois devront batailler ferme pour se sortir du piège tendu par les Rufisquois. Un match assez équilibré et âprement disputés en perspective, pour une place en demi-finale.

Le Dimanche, au Stadium Iba Mar Diop, la sympathique formation de l’US Gorée fera face à l’UGB, qualifié pour les quarts de finale des play-offs. Les Insulaires, qui sont à la lutte avec la JA et le Saltigué pour l’une des places à pourvoir dans la zone centre ouest, voudront faire échec aux Étudiants de l’UGB. Ces derniers, se présenteront avec la détermination de retourner à Sanar avec la qualification en poche Mais les protégés d’Arona Lo ne voudront pas se faire scalper. Si Khassim Tandjigora, Mbaye Gueye et compagnie, jouent sur leur valeur, cette partie sera épique.

Le DUC, attend toujours son adversaire, qui sera connu à l’issue du duel entre le Tenant l’ASFA et Nioro Handball Club. Ce match a été remis pour cause de déplacement des Militaires au Maroc dans le cadre des 37e Championnats d’Afrique des clubs vainqueurs de Coupe.

Xalima News