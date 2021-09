Pour la moitié environ (5 M€, hors bonus), de l’investissement consenti pour lui par le club princier, en 2019, le sénégalais Fodé Ballo-Touré a quitté l’AS Monaco, cet été, pour franchir les Alpes et s’engager non loin, en Serie A, avec l’AC Milan.

Le latéral gauche, international sénégalais à quatre reprises, rejoint la colonie des anciens de la Ligue 1, qui ont gagné la Lombardi sur ce mercato (Maignan, Adli, Giroud, Bakayoko ou son partenaire monégasque, Pietro Pellegri). Avec les Rossoneri, Fodé Ballo-Touré a paraphé un contrat sur les quatre prochaines saisons, soit une échéance désormais fixée pour lui, au 30 juin 2025.

A cette occasion, son salaire a été augmenté à près du million d’euros net la saison complète, selon l’estimation partagée par le média Calcio Finanza. C’est plus du double que ce qu’il gagnait à Monaco, lui qui avoisinait les 35 000 euros brut mensuels, en Ligue 1.

Formé au PSG, il a joué à Lille LOSC puis à l’AS Monaco

Fodé Ballo-Touré a joué plus de 70 matches, en deux ans et demi, passés à l’AS Monaco. Il a précédemment défendu les couleurs du LOSC et a été formé au Pari Saint-Germain, le club de sa région, lui le natif de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, âgé de 23 ans.

Avec sportune