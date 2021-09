Le sélectionneur des Lions Aliou Cissé, interpellé sur le premier match de Moutarou Baldé avec la sélection A, a invité le défenseur de Teungueth FC à s’accrocher et à donner le meilleur de lui-même pour mériter de rester dans le groupe très concurrentiel du Sénégal.

“Aujourd’hui, il est dedans, et d’habitude, c’est un garçon qui s’accroche”, a dit le sélectionneur national, refusant de noter individuellement ses joueurs.

S’agissant de l’arrière droit de Teungueth FC, auteur du corner à l’origine du but du 2-0, le sélectionneur national a dit qu’il est prêt à intégrer la Tanière

“C’est vrai, c’est un garçon qui est prêt, et aujourd’hui, on est persuadé que si on lui donne la possibilité d’exprimer son talent, il sera capable de le faire”, a-t-il estimé.

Moutarou Baldé est entré en jeu à la place d’Ibrahima Mbaye dans le dernier quart d’heure du match contre le Togo (2-0) au stade Lat Dior de Thiès. Il était absent de la liste des 25 premiers sélectionnés, avant d’être rappelé pour renforcer le groupe de performance du Sénégal. En plus de son centre, le champion du Sénégal en titre s’est montré très disponible sur son côté pour apporter le surnombre en attaque.

Après avoir battu le Togo, 2-0, le Sénégal jouera ce mardi contre le Congo pour la 2-ème journée des éliminatoires sur le terrain en gazon synthétique du stade Massamba Débat de Brazzaville.