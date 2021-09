Il fait partie des meilleurs éléments de Cissé contre les éperviers (2-0) ce soir sur la pelouse de Lat Dior, comme toujours d’ailleurs.

Le défenseur Kalidou Koulibaly, aligné avec Abdou Diallo dans l’axe central sénégalais n’a donné aucune chance aux attaquants Togolais. Toujours égale à lui même, le joueur de Naples a livré ses impressions juste après le match au micro de wiwsport avant de souligner la nette amélioration de l’état de la pelouse de Thiès.

« On a eu une entame très difficile, on n’a pas réussi à contourner leur bloc compact. Mais je crois qu’on les a empêché de jouer, d’avoir des occasions et c’est ce qui est bien. On a essayé de créer, on n’a pas été justes dans les passes c’est qui nous a mis en difficulté. Mais le plus important, c’est de montrer qu’on a été patient et de montrer qu’on peut marquer à tout moment. C’était important d’avoir les 3 points. Ce match contre le Togo on n’a pas réussi à le préparer comme on le voulait, maintenant on a le temps d’en faire autant pour le prochain match pour avoir plus de beau jeu et remporter les 3 points. Tout le monde veut se qualifier pour la coupe du monde, mais on doit montrer que nous le voulons plus encore et on l’a montré aujourd’hui. On a gagné le match par l’abnégation et par le talent et on sait qu’on peut mieux faire et on va continuer à travailler. On est pas satisfait complément de la pelouse mais ail y a eu du travail et ne peut que remercier la fédération ”

