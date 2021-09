L’équipe nationale du Sénégal a dominé hier sur la pelouse de Lat Dior de Thiès les éperviers du Togo sur le score de deux buts à zéro (2-0), comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Un match logiquement remporté selon le portier Édouard Mendy, accroché par wiwsport après la fin de la rencontre. “Je pense qu’on a fait un bon match. En première période, on eu du mal à se mettre dedans, mais on les a quand même fait courir, parce qu’on avait le monopole de la balle. En seconde période, on a pu profiter de la fatigue des joueurs togolais pour marquer logiquement 2 buts. C’est bien, mais on aurait pu mettre plus.”

wiwsport.com