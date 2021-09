Le coach du Togo a pointé du doigt le manque de fraîcheur des Eperviers, tout en reconnaissant la force offensive des Lions. C’est un Paulo Duarte visiblement déçu qui s’est présenté en conférence de presse d’après-match.

“Je voudrais d’abord féliciter le Sénégal. On a joué contre une équipe très forte. On l’avait dit avant le match, indépendamment de notre qualité et de tout ce qu’on peut faire. Notre adversaire était clairement le favori. On a malheureusement encaissé un but un peu bizarre. Quand je parle de bizarre, je ne parle pas de la qualité du geste. Je parle d’un joueur qui est au centre de trois défenseurs et qui a cette facilité pour marquer. C’est la classe, mais on doit faire mieux. on ne peut pas leur offrir ce but.

C’est un but encaissé à un moment où on ne courrait pas de risques. On a ensuite perdu un point d’équilibre et le Sénégal a gagné de la confiance. Mon équipe s’est désorganisée. Ce n’est parce qu’on a joué avec 5 défenseurs ou qu’on a encaissé le but. C’est parce que certains étaient fatigués. On a perdu l’équilibre positionnel et le Sénégal en a profité pour marquer un deuxième but. A partir de là, le match était pratiquement fini”, nous explique le coach Paulo Duarte dans Stades.

Avec Stades