On connaissait déjà l’affiche de l’une des demi-finales de l’afrobasket édition 2021 qui mettra aux prises le Sénégal et la Cote d’Ivoire. On connait maintenant l’heure et la date de ce duel de titans. Qualifiés pour les demi-finales après leur victoire contre l’Angola hier à Kigali Arena, les Lions du Sénégal vont affronter la Cote d’Ivoire, tombeuse de la Guinée, ce samedi à 15h00 Gmt.

Les joueurs de Boniface Ndong, favoris de cette édition, n’auront pas d’autres choix que de remporter ce match pour atteindre la finale de l’Afrobasket et maximiser leur chance de remporter le trophée continental qui fuit le Sénégal depuis de 1997.

Tough and close game between #SEN and #ANG but the lions got the W in the last seconds of the game!@FSBBOFFICIEL got the first ticket of the semis! Congrats to the Teranga 🦁!

SEN 79

ANG 74#AfroBasket #Afrobasketball2021 #Celebrate60 pic.twitter.com/PEUJLtV7Ku

— FIBA AfroBasket (@AfroBasket) September 1, 2021