L’équipe nationale du Sénégal a réussi ses débuts dans sa campagne pour participer à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022, cet après-midi en dominant la formation Togolaise sur la pelouse de Lat Dior de Thies (2-0).

Un match dominé de bout de bout par les coéquipiers de Sadio Mane qui ont fini par remporter le duel contre les hommes de Pablo Duarte. Un succès plaisant même si le contenu, surtout en première partie, n’a pas séduit. Mais ceci est le cadet des soucis d’El Hadji Ousseynou Diouf qui prône plutôt sur un résultat positif. Interrogé à la fin de cette rencontre par nos soins, l’ancien international sénégalais, désormais dans l’attelage technique de l’équipe nationale, magnifie la victoire des hommes d’Aliou Cissè devant une équipe Togolaise très mal inspirée, ce soir.

“Le plus important dans ce match était de rentrer avec les trois points et ils l’ont fait. C’était un consigne , ils l’ont respecté. Cette victoire est plus que importante pour la suite de la compétition. Il ne faut pas s’attarder sur le contenu de ce match. L’essentiel a été fait, maintenant, une fois assurer une avance considérable sur nos adversaires, on pourra parler de contenu pour au moins faire régaler le public et les amateurs”, affirme le double ballon d’Or Africain.

wiwsport.com