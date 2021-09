L’équipe nationale du Sénégal de football affronte à 16h00 la sélection togolaise pour le premier match du 2e tour qualificatif au mondial de 2022 au Qatar. Aliou Cissé a fait le choix des 11 acteurs qui vont démarrer la partie.

Fidèle à lui même, le coach des Lions revient avec son 4-3-3 pour déjouer les plans de Duarte. Sans surprise, c’est le sacré meilleur gardien de l’Europe, Edouard Mendy, qui défendra la cage des Lions. En défense, on aura la paire Koulibaly et Abdou Diallo accompagnés sur les ailes de Saliou Ciss à gauche et d’Ibrahima Mbaye à droite. Idrissa Gana Guèye et Cheikhou Kouyaté s’occuperont de l’entrejeu des Lions avec un Pape Matar Sarr positionné un peu plus haut. L’attaque mené par Sadio Mané à gauche est complété par Boulaye Dia en pointe et Ismaila Sarr sur le flanc gauche.

