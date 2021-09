En conférence de presse d’avant-match au stade Lat Dior de Thiès, le capitaine des Eperviers a montré sa détermination face au Sénégal, match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022.

“C’est une nouvelle ère pour nous avec la venue d’un nouveau staff et une équipe très jeune. Présentement, on a une équipe plus ou moins homogène. on est là pour apprendre. On est prêts pour le match d’aujourd’hui. Oui, les blessés vont nous manquer. Il y avait une liste, on a eu des blessés et d’autres joueurs qui ne sont pas arrivés.

Cela sera sûrement un coup pour nous mais, au bout du compte, on a 23 joueurs. Des guerriers qui sont là pour apprendre et qui sont prêts à tout donner pour la nation. Nous sommes en face d’une équipe sénégalaise solide qui a des qualités individuelles et des qualités collectives. On ne s’attendait pas à mieux. Ils ont un effectif qui est là avec tous les joueurs qui sont venus.

Sans vous mentir, le Sénégal est l’équipe favorite. On est là pour être l’outsider, pour apprendre et pour représenter dignement notre pays. Avec cet engouement, on fera de très bonnes choses aujourd’hui”, martèle le capitaine Djéné Dakonam.

Avec Stades