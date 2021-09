Son âme : Djené Dakonam. Son principal atout offensif : Kodjo Fo Doh Laba. Premier obstacle du Sénégal sur le chemin menant vers Qatar, le Togo jouera à Thiès sans deux de ses meilleurs éléments : Floyd Ayité et Ihlas Bebou. Une sélection tout de même à prendre au sérieux.

Enfin commence la route vers Qatar 2022, qui sera la plus étrange Coupe du Monde de l’histoire puisqu’elle se déroulera durant l’hiver. Sur ce chemin, le Togo sera la première pierre à casser pour le Sénégal. Avec les Diables Rouges du Congo, les Eperviers seront les principales menaces pour les Lions dans le Groupe H et ils aspirent à déjouer les pronostics pour finir premiers de cette poule.

Pour se faire, le Togo compte sur son collectif mais également sur des individualités moins connues que bonnes. Quart de finaliste lors de la Coupe d’Afrique des Nations en 2013 en Afrique du Sud, la sélection togolaise tarde à confirmer depuis et a manqué les deux dernières éditions de la CAN dont celle qui se déroulera au Cameroun en janvier 2022. Les mauvais résultats des dernières années ont conduit à l’arrivée de Claude Le Roy. Mais ce dernier, n’ayant pas réussi à atteindre les objectifs assignés, a rendu le tablier en avril dernier.

Puis, arrive la tactique portugaise

Un peu moins d’un mois après le départ de Claude Le Roy, la Fédération Togolaise de Football (FTF) n’a pas mis du temps pour trouver un remplaçant à l’entraineur français. C’est ainsi que les reines de l’équipe sont confiées à Paulo Duarte. Sélectionneur du Burkina Faso entre 2007 et 2012, puis à nouveau entre 2016 et 2019, sélectionneur du Gabon entre 2012 et 2013, Paulo Duarte ne manque pas d’expérience sur la scène africaine. Désormais, il cherche à mettre fin à une étape de mauvais résultats en sélection et avec le Togo.

Un collectif soudé

S’il ne dispose pas de grandes stars reconnues au niveau international à l’instar de son homologue sénégalais, le Togo compte néanmoins sur un collectif soudé et peut s’appuyer à tout moment sur plusieurs joueurs capables de faire la différence, bien qu’il reste à voir comment ils (ces joueurs) arriveront à s’intégrer dans le tout nouveau système Duarte.

Djené Dakanom, la force tranquille

Sans doute, avec les absences pour blessure de l’ailier droit d’Hoffenheim, Ihlas Bebou, auteur d’une très belle saison en Bundesliga en 2020-2021 (9 buts, 7 passes décisives en 32 matchs), et du nouveau ailier droit de Valenciennes, Floyd Ayité, le Togo se présente dans le Stade Lat Dior de Thiès très amoindri. Attention quand même, car dans l’effectif présent au Sénégal, figure quelqu’un à ne plus présenter : Djené Dakonam.

Incertain après avoir reçu un coup lors du dernier match en Championnat avec son club, le capitaine des Eperviers et de Getafe sera bien présent pour le duel de cet après-midi face aux Lions. Sa mission : contrer une talentueuse attaque sénégalaise qui sera emmenée par Sadio Mané, Boulaye Dia et Ismaila Sarr. Pas une mince affaire, mais le natif de Lomé Dapaong, qui compte 141 matchs en LaLiga, a bien l’expérience et le vécu nécessaire pour y parvenir. On l’espère pas en tout cas.

Gare à la défense sénégalaise. Dans son effectif, Paulo Duarte compte également sur un joueur capable de faire la différence en attaque. Il s’agit de Kodjo Fo Doh Laba. L’actuel avant-centre d’Al-Ain et ancien joueur de la Renaissance de Berkane a inscrit 12 buts en 30 sélections. Même si ses performances à Al-Ain peuvent être jugées en dents de scie, le joueur de 29 ans reste une valeur sûre pour le Togo.

Partout sur le terrain, Kalidou Koulibaly et ses partenaires sont avertis.

