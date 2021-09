A la veille du match contre le Sénégal prévu ce mercredi er septembre au stade Lat Dior de Thiès, le sélectionneur des Eperviers a estimé que l’adversaire est favori. Toutefois, Paulo Duarte a rappelé que la réalité est sur le terrain.

“On n’a pas peur du Sénégal! Celui qui a peur ne peut pas être dans le football, que ce soient les entraineurs…. On sait qu’on parle de la meilleure équipe africaine du moment, pour moi en quantité et en qualité. En 2 ans et dei, le Sénégal a appelé plus de 55 joueurs qui jouent pratiquement dans les meilleurs clubs d’Europe : France, Allemagne etc. … et pratiquement tous titulaires. Cela oblige à respecter le Sénégal comme une équipe forte.

Donc quand tu joues avec un candidat au titre continental, ça veut dire qu’il est le favori. Mais être favori et une chose, la réalité en est une autre. L’objectif, c’est chercher à gagner tous les matchs pour faire le meilleur résultat”, nous dit le coach Paulo Duarte.

Avec Stades