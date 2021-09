Tacko Fall a quitté la franchise des Celtics de Boston après deux saisons et a rejoint les Cavaliers de Cleveland. Le basketteur sénégalais a paraphé un contrat d’un an.

La nouvelle a été annoncée pas Shams Charania de The Athletic et à cette période de l’année on peut parler de breaking news. Tacko Fall va donc rejoindre l’Ohio où un contrat d’un an non garanti l’attend. Non-drafté, le Sénégalais sort de deux saisons à Boston. Il a pris part à 26 matchs à 2,7 points et 2,6 rebonds de moyenne en un peu plus de 6 minutes de temps de jeu

Ainsi, c’est chez les Cavaliers qu’un nouveau challenge l’attend. Avec un contrat d’un an non garanti dans une équipe déjà bien fournie à l’intérieur, la girafe va devoir prouver qu’il a sa place en NBA. Comme à Boston, ce bon vieux Tacko Fall risque d’avoir peu de temps de jeu et on devrait surtout le retrouver lors du garbage time pour réveiller les fans endormis.

Mais sa présence ne sera jamais de trop et les Cavs pourront aussi lui attribuer d’autres missions pour lesquelles sa taille pourrait s’avérer très utile. Rebondeur à l’entraînement, videur pour les matchs à domicile ou chasseur de toiles d’araignées au Rocket Mortgage FieldHouse, on trouvera toujours du boulot à Tacko avec ses 2,54m d’envergure.

