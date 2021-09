Ce mercredi sur la pelouse de Lat Dior de Thiès à 16h Gmt, l’équipe nationale du Sénégal défie le Togo pour le compte de la première journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde de football prévue en 2022 au Qatar. La 25e rencontre de l’histoire commune entre deux équipes qui se connaissent plutôt bien. Wiwsport revient sur l’historique de leurs confrontations.

Ce n’est pas vraiment un signe encourageant dans les statistiques des Lions du Sénégal d’affronter la formation Togolaise même si le bilan global est équilibré. Constat, Les Lions n’ont pas réussi à battre cette équipe lors de leurs six dernières rencontres ! En 24 matchs au total, les Sénégalais l’ont remporté 8 fois avec le même nombre de victoires côté Togolais et 8 matchs nuls pour 27 buts marqués par le Sénégal contre 25 pour les éperviers.

En 2005, Un match nul au goût très amer pour les Lions

Logé dans le groupe 1 avec le Togo, la Zambie, la République Congo Brazzaville, le Mali et le Liberia, le Sénégal avait manqué de peu sa seconde qualification en phase finale de la Coupe du Monde. Alors les Lions qui faisaient figure de grand favori dans cette poule avaient besoin qu’une victoire à domicile lors de la dernière journée pour valider leur deuxième participation à la plus prestigieuse des compétitions de football, le Sénégal se fait surprendre au stade Léopold Sédar Senghor par une équipe Togolaise qui n’avait jamais dit son dernier mot.

Devant son public très chaud, le Sénégal dominait sur le tableau d’affichage (2-1) à l’heure de jeu avec les réalisations de Mamadou Niang et de Henry Camara et filait droit en Allemagne, pays organisateur de l’édition 2006. Mais, c’était sans compter sur un Emmanuel Adebayor futé et sans complexe devant le gardien de but adverse. A 19 minutes de la fin, l’attaquant togolais brisait ainsi le rêve sénégalais de participer à la grande messe mondiale avec son but. (2-2) le score final, un résultat plus que suffisant pour les éperviers (1er, 17 points) de décrocher leur première et seule qualification en Coupe du Monde aux dépens du Sénégal (3e, 15 points).

La plus large victoire sénégalaise

Nous sommes le 22 avril 1995 et les deux équipes se retrouvent pour la manche retour des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations 1996. Après avoir perdu le match aller à Lomé (2-2), le Sénégal se reprend de belle et domine les éperviers sur le score de 5 buts à 1. Le plus large succès des Lions face à l’équipe nationale du Togo. Dans cette poule, la Tunisie et le Liberia, chacun 10 points avaient validé leurs billets pour la Can 1996. Le Sénégal sera éliminé de cette course après avoir terminé à la troisième place avec 09 points au compteur.

0 victoire pour les Lions depuis Avril 1995

Il faut dire que la dernière victoire de l’équipe nationale du Sénégal face aux joueurs Togolais remonte en 1995. Au cours des vingt six années suivantes, les Lions n’ont jamais réussi à s’imposer devant les Eperviers. Lors de leurs 6 six dernières rencontres, la formation togolaise a remporté deux duels ( 3-1 en 2004 et 1-0 en 2001). Les quatre autres matchs se sont terminés sur un score de parité.

C’est donc aux joueurs d’Aliou Cissé, premiers en Afrique au classement des meilleures équipes, de renouer avec la victoire afin de lancer par la plus belle des manières la course vers le Qatar.

