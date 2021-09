Ce mercredi au stade Lat Dior de Thiès, le Sénégal reçoit le Togo pour la première journée de la poule H des éliminatoires pour la Coupe du Monde de football qui se jouera en 2022 au Qatar. Découvrez la composition probable de l’équipe d’Aliou Cissé.

Pour son grand retour après la dernière trêve internationale, le Sénégal est en quête d’un troisième succès consécutif sur la pelouse de Lat Dior de Thiès après ses deux victoires contre la Zambie (3-1) et le Cap Vert (2-0). Les Lions toujours premiers en Afrique au classement Fifa des meilleures équipes au monde doivent confirmer leur statut de favoris devant les hommes de Pablo Duarte qui n’ont pas dit leur dernier mot. Pour cette rencontre, le sélectionneur national sera privé de Krepin Diatta, blessé à la cuisse, est resté en France.

Un onze titulaire dans la continuité

Aliou Cissé va donc choisi de repartir sur un 4-3-3, système utilisé lors des derniers matchs contre la Zambie et le Cap Vert avec l’ossature de l’équipe. Ainsi, Edouard Mendy dans les buts, Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo en défense centrale. Le trio au milieu qui a fait sensation, composé de Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy et Idrissa Gana Gueye sera aligné. A la pointe on retrouvera Boulaye Dia. Sadio Mané et Ismaila Sarr seront sur les cotés. Un seul doute existe au poste de latéral droit où le titulaire Sabaly est blessé. Aliou Cissé aura le choix donc entre le défenseur polyvalent Abdoulaye Seck et le latéral droit de métier Ibrahima Mbaye. Ballo Touré, lui, sera sans doute aligné comme latéral gauche.

Onze probable des Lions :

Edouard Mendy – Abdoulaye Seck ou Ibrahima Mbaye, Koulibaly, Diallo, Ballo Touré – Gana Gueye, Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr-Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia

wiwsport.com

