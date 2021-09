En dehors des matchs du Sénégal, c’est le sujet d’actualité de la tanière. La valise, les chaussures, les semelles de Pierria Henry! Le meneur des Lions a retrouvé ses affaires mais pas toutes !

Comme annoncé par wiwsport, la valise de Henry Pierria a été localisé à Lomé et transféré à Kigali ce mercredi. Elle est arrivée à Kigali Arena lors de la rencontre Sénégal v Angola cet aprés-midi. Une bonne nouvelle pour le joueur qui n’est pas au bout de ses surprises. “Sa valise est arrivée à la mi-temps, mais il était déjà dans le match. Malheureusement, il avait deux paires de chaussures dans la valise et l’une avec les semelles orthopédiques a disparu” a informé le président de la FSBB, Me Babacar Ndiaye.

L’on a remarqué après la pause que le joueur a continué son match (6 points, 9 passes décisives et 5 rebonds) sans porter les nouvelles chaussures apportées. Le pensionnaire de Fenerbahce qui dispute son premier AfroBasket pourra toutefois utiliser les semelles venues du centre orthopédique de Dakar. “Heureusement que la fédération sénégalaise de basketball avait déjà trouvé des semelles à Dakar. Que tout le monde se concentre pour la demi-finale de samedi. Nous sollicitons les prières de tout le monde” précise Me Ndiaye qui félicite l’équipe, les supporters et les journalistes qui n’ont cessé de soutenir l’équipe face à l’Angola.

Présent à la conférence de presse après le match, le joueur reste focus sur le match à venir. “Nous allons récupérer, prendre soin de nous physiquement et nous préparer. Soyez sûrs que nous allons beaucoup apprendre de ce match et revenir plus forts” a t’il déclaré.

