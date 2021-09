Après l’Angola qu’il a éliminé cet après-midi en quart de finale, le Sénégal sera opposé à la Cote d’Ivoire pour décrocher la qualification en finale.

Les Lions seront opposés aux Eléphants pour le carré d’as. Ces derniers ont dominé et éliminé la Guinée ce mercredi (98-50). Une large victoire de la Cote d’Ivoire qui a fait carton plein lors de la phase des poules, terminant leader du groupe C. Elle a battu le Nigéria, le Kenya et le Mali.

La rencontre Cote d’Ivoire v Sénégal est prévue ce samedi 4 septembre et l’heure n’est pas encore définie. Les deux équipes auront deux jours de repos avant de retrouver la compétition.

