L’équipe nationale du Sénégal a éliminé l’Angola difficilement de la course pour les demi-finales (79-74). Les Lions ont manqué d’adresse sur les tirs ouverts et les lancers francs. Le coach Boniface Ndong fait l’analyse de la rencontre.

“D’abord, il faut retenir la victoire. Mais si on analyse le match, c’est un match bizarre. On n’a pas pu trouver notre jeu, notre rythme, on ne courait. C’est peut-être du à la pression, l’heure qu’on a joué (15h, une première pour le Sénégal dans cette compétition) ou peut-être l’Angola a été plus prête que nous. Des questions auxquelles je pourrais répondre quand j’aurais visionné le match” a t’il déclaré à la fin du match.

Les Lions ont tenu bon devant une équipe angolaise très adroite. Emmenée par Carlors Morais (28 points), l’Angola est revenu au score (74 A) à une minute de la fin. Le Sénégal a joué différemment ce mercredi contrairement à ses matchs de poule. “Une chose que j’ai remarqué et que je peux dire est qu’on ne courait pas après les rebonds. Passer la bale, courir le moitié du terrain, c’est quelque chose que l’on n’a pas pu faire aujourd’hui. Peut-être la pression, la fatigue… On a eu des tirs ouverts on n’a pas mis, on a eu des lancers francs qu’on a raté, nous avons plus contrôlé le match à la fin. Cela n’efface pas l’excellent travail que l’Angola a fait.”

Papi Brancou Badio a eu du mal à tirer son épingle du jeu durant ce match même s’il demeure le meilleur marqueur des Lions (14 points). Sur 7 tentatives, le meneur n’a réussi que 2 tirs primés. Pourtant le coach a misé sur lui jusqu’à la fin, coach Boni argumente avec le rôle de cadre dans l’équipe du joueur de 22 ans. “Quand l’on va à la guerre, on emmène ses meilleurs soldats et je les connais. Quand le match est difficile, je suis resté avec mes meilleurs soldats: Gorgui Sy Dieng, Ibou Faye, Brancou, Pierria et Mamadou Faye qui a fait un gros match aujourd’hui. J’aurais aimé qu’il joue plus mais avec les fautes, on a essayé de gérer. Quand on est dans un match serré, à 5 minutes de la fin, j’étais obligé de le faire revenir. Parce que physiquement il tient, mais parce qu’aussi il a prouvé jusqu’ici, qu’il faisait partie des cadres de l’équipe.”

Rappelons que le Sénégal rencontre la Cote d’Ivoire ce samedi en demi-finale.

wiwsport.com