A quelques jours du match Sénégal vs Togo du 1er septembre, El hadji Diouf et Amdy Faye étaient présents sur le plateau de Walf TV où le premier cité à entretenu un chaud débat avec le journaliste de la place, Cheikh Tidiane Gomis.

A l’approche de la CAN Cameroun 2021 et des deux prochains matchs du Sénégal, les Lions n’ont pas droit à l’erreur. Le peuple sénégalais attend plus qu’une simple participation à la CAN et exige la qualification au prochain mondial. C’est dans ce sens que l’ancien international El Hadji Diouf et le journaliste sportif Cheikh Tidiane Gomis, avec des opinions divergentes sur la gestion de l’équipe, se sont confrontés sur le plateau de Walf TV.

El Hadji Diouf et Cheikh Tidiane Gomis ont chauffé le plateau de l’émission Walf Sports sur la chaîne de télé privée du groupe Walfadjiri. Les deux, prônant l’avancement du football sénégalais, s’opposent sur la démarche à adopter pour remporter la Coupe d’Afrique des Nations qui se jouera en 2022.

L’ancien capitaine des Lions, croît que les joueurs sont l’élément le plus important du système et qu’avec l’effectif dont dispose Aliou Cissé, ne pas gagner la CAN est presque impensable. Argument que n’approuve le journaliste sportif Cheikh Tidiane Gomis qui juge que le maillon faible de l’équipe nationale est le coach et que le sacre du Sénégal, comme le croît Diouf, n’est pas gagner d’avance. Il accuse même ce dernier de “charger les joueurs” en reposant le tout sur leurs épaules avec ses discours incessants.

