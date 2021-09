Les deux joueurs étaient absents lors du troisième match de poule du Sénégal pour des raisons différentes. Boniface Ndong annoncent leur retour dans l’effectif face à l’Angola, ce mercredi.

En plus des semelles commandées qui ne vont pas tarder à arriver à Kigali, la valise de Pierria Henry est aussi retrouvée. En effet, elle a été localisé à Lomé (Togo) depuis hier, et la FSBB s’active pour son acheminent au Rwanda.

De bonnes nouvelles pour le coach Boniface Ndong. “Je remercie toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette affaire. On espère que les semelles seront là ce soir (hier) pour que Pierrià Henry puisse jouer demain (aujourd’hui). Je ne vais pas jubiler. Mais il faut saluer l’élan de solidarité des uns et des autres qui ont fait de cette affaire de valise leur problème.”

Blessé lors du match Sénégal v Sud Soudan, le pivot des Lions Malick Dime qui avait reçu un coup est aussi de retour dans l’effectif. “Il s’est entraîné et je ne me suis pas rendu compte qu’il jetait blessé. C’est un bon « Baye Fall » et le meilleur coéquipier selon les joueurs. Je crois que c’est bon signe. Je suis content de son retour et l’équipe sera complète avec lui et Perrià Henry. Cela va nous permettre de garder notre équilibre.”

wiwsport.com