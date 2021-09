A 24 heures de la rencontre Sénégal v Angola qui sera le premier quart de finale de l’AfroBasket 2021, le docteur Charles Valérie Kinkpé fait le point de l’infirmerie de la tanière et revient sur les semelles orthopédiques du meneur Pierria Henry en trois questions.

Comment se porte l’effectif des Lions à la veille du match face à l’Angola?

Le groupe est dans une bonne forme. Ils se sont adaptés au problème d’altitude (1500m), nous sommes là depuis 10 jours et on a joué des matchs. On a eu des soucis avec les semelles de Pierrià Henry. C’est devenu même une affaire nationale. C’est l’occasion de remercier les Ambassades du Sénégal au Togo et Rwanda qui ont joué leur partition. On a pu retrouver la valise qui a été confirmé par le joueur (ndlr : Pierrià Henry). Ils sont en train de nous permettre de recevoir la valise.

Qu’en est il du problème des semelles orthopédiques de Pierria Henry?

On a essayé avec des collègues rwandais qui nous ont proposés des semelles, mais elles n’étaient pas appropriées. Pierria Henry souffre de pied creux (Il est caractérisé par l’accentuation exagérée de la voûte plantaire, correspondant à l’augmentation de hauteur des arches longitudinales du pied) et les semelles orthopédiques lui permettent d’avoir un bon appui qui est important en basket.

A Dakar, avec le Centre national d’appareillage orthopédique, en coordination avec l’orthoprothésiste, on a pu confectionner des semelles. Ce dernier a mis tous les moyens pour nous faire des semelles en moins de 24 heures. Elles seront acheminées par le président de la Ligue de Dakar, Samba Guèye. Ces semelles lui permettront de retrouver le parquet. Je lui ai demandé lors de la séance s’il allait bien et il se sent à merveille. On l’espère le retrouver demain (aujourd’hui) contre l’Angola.

Quel est l’état de santé du pivot Pape Malick Dime? Sera t’il apte à jouer face à l’Angola?

Pape Malick Dimé a eu une contusion au niveau de la face antérieure du thorax. C’est au niveau de la poitrine et c’est ce qui lui a empêché de mobiliser son membre supérieur gauche. Mais tout est rentré dans l’ordre. On avait jugé de le laisser au repos. Il a eu un bon traitement du staff médical. Il s’est entraîné correctement et pourrait jouer sans problème contre l’Angola.

wiwsport.com