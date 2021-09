Keita Baldé Diao s’est engagé avec Cagliari dans les dernières ce dernières heures du mercato estival.

Avant de se lancer dans son aventure sarde, l'attaquant international sénégalais de 26 ans a transmis sur son compte Instagram un message très touchant à l'attention de l'AS Monaco et de ses supporters.

Mis au placard depuis plusieurs mois d’où les raisons de son prêt à l’Inter Milan ou encore à la Sampdoria Gênes, Keita Baldé Diao s’est finalement séparé avec les couleurs de l’AS Monaco pour celles de Cagliari. Mais avant de se concentrer pleinement sur son nouveau challenge, l’ancien joueur de la Lazio Rome a eu une pensée pour la Principauté après 16 buts inscrits et 15 passes décisives délivrées en 60 matchs.

« Ce fut une étape importante de ma vie et de ma carrière, une expérience fondamentale pour moi, en tant que personne et en tant que joueur », écrit-il. J’ai grandi, j’ai appris, j’ai beaucoup donné et beaucoup reçu. Merci à la famille de l’AS Monaco. A Monaco je me sentirai toujours chez moi et vous resterez toujours dans mon cœur. »

