Le premier galop des Lions s’est tenu hier au stade Lat Dior de Thiès. A en croire Famara Diedhiou, l’état de la pelouse s’est nettement amélioré par rapport au dernier match face au Cap-Vert.

Préparant le match contre le Togo, l’équipe nationale du Sénégal a effectué hier sa première séance d’entraînement au stade Lat Dior. Occasion saisie par la presse pour interroger certains Lions dont Famara qui a constaté les efforts fournis par les autorités sur la pelouse de ladite stade.

“On s’est entraînés sur cette pelouse. On note une nette amélioration par rapport au dernier match. C’est une pelouse qui est vraiment en bon état et l’entraînement d’aujourd’hui s’est très bien passé“, dit le dossard numéro 14 du club turc d’Alanyaspor.

L’attaquant des Lions a aussi répondu aux questions portant sur l’obligation de cette qualification au prochain mondial de 2022 et a répondu “tout à fait“. Famara pense que “le Sénégal est à un niveau mondial. On a été à la dernière coupe du monde. Il faut donc récidiver et ça passe dès ce mercredi par le Togo“. Avec ses 5 buts en sélection, l’avant-centre poursuit en ces mots : “On va faire le maximum. Je pense que tout est réuni pour faire un bon match. La pelouse est en bon état“.

