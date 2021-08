Le Sénégal connait ses adversaires pour les éliminatoires de la coupe du monde 2023, zone Afrique. Les Lions sont dans le groupe D avec le Kenya, l’Egypte et la RD Congo.

Le président de la fédération sénégalaise de Basketball actuellement à Kigali (Rwanada) trouve le tirage au sort effectué ce matin équilibré et informe le souhait de la FSBB d’abriter une fenêtre qualificative au Dakar Arena. “Dans l’ensemble, c’est un tirage équilibré. Il y’a toujours un grand pays de basket qui est dans notre poule et c’est l’Egypte. Sur le plan des palmarès des équipes et la situation géographique des pays qui composent les poules aussi c’est équilibré” a déclaré Babacar Ndiaye. Notons que le Sénégal dispute demain les quarts de finale de l’AfroBasket 2021 et fera face à l’Angola à 13h Gmt.

Lors des éliminatoires de la coupe du monde Chine 2019, le Sénégal était le 4e pays africain qualifié et les Lions conduits par Moustapha Gaye avait terminé à la 30e place sur 32. Pour la 19e édition, il faudra réussir une meilleure participation mais il faudra d’abord décrocher la qualification. La FSBB a une idée pour “mettre les chances de son coté.” “Bien évidemment, le Sénégal souhaiterait organiser une fenêtre. Mais il faudra que j’en discute avec le ministre des sports sur cette organisation qui en principe ne devrait pas poser de problème. Il faut nécessairement mettre toutes les chances de notre coté pour se qualifier à la coupe du monde.”

Rappelons que 16 équipes vont se disputer les 5 tickets qualificatifs. Dans chacune des 4 poules, chaque équipe affrontera les trois autres équipes de son groupe dans deux tournois disputés sur trois fenêtres d’événements. Les équipes joueront trois matchs dans chaque fenêtre.

1ere fenêtre: Novembre 22 – 30, 2021

2e fenêtre: Février 21 – March 1, 2022

3e fenêtre: Juin 27 – July 5, 2022

4e fenêtre : Aout 22 – 30, 2022

5e fenêtre: Novembre 7 – 15, 2022

6e fenêtre: Février 20 – 28, 2023

wiwsport.com