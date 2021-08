L’équipe du Togo qui joue contre celle du Sénégal ce mercredi en éliminatoire de la Coupe du monde garde encore des espoirs de récupérer son capitaine Djené Dakonam sorti sur blessure dimanche à l’occasion d’un match de championnat, a indiqué son sélectionneur, Paulo Duarte.

’’Après avoir raté Bebou et Ayité, nous espérons récupérer notre capitaine’’, a réagi le sélectionneur du Togo dans les médias, précisant qu’il faut bien gérer physiquement les joueurs.

Interrogé à la fin de la 2ème séance d’entraînement de son équipe lundi sur le terrain du CNEPS de Thiès, le technicien portugais rappelle que son défenseur central ’’a signalé une petite douleur et a fait un examen’’. ’’Avec Djené, ce n’est pas aussi grave qu’on ne le pensait quand il quittait le match à huit minutes de la fin contre Barcelone’’, a t-il dit.

’’Cela n’a pas révélé grand-chose mais cela ne veut pas dire non plus qu’il n’a rien’’, a toutefois précisé Paulo Duarte soulignant qu’il sera examiné par les médecins et en fonction des résultats, le staff technique va réagir.

A la veille du match contre le Sénégal prévu ce mercredi au stade Lat Dior de Thiès, Paulo Duarte rappelle n’avoir que des joueurs qui n’ont que deux séances d’entraînement dans les jambes.

’’C’est un travail de stratégie, un travail tactique à vocation offensive puis l’après-midi, on va faire un petit match avec la conservation de balle, la vélocité, la réaction, l’adaptation au terrain de jeu’’, a détaillé le sélectionneur des Eperviers.