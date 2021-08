Transfert acté, Pape Matar Sarr est désormais lié à Tottenham jusqu’en juin 2026. Par contre le club messin va conserver le milieu de terrain sénégalais pour cette saison 2021-2022, dans le cadre d’un prêt. Une décision sage selon Cheikh Sidy Ba qui affirme que le joueur formé à Génération Foot a tous les atouts pour réussir dans le championnat Anglais.

“Personne ne s’attendait qu’il soit titulaire à Metz de sitôt. Cela veut dire juste que le gosse a du talent, un fort mental. Et maintenant la bonne chose qu’il faut tirer de ce transfert c’est son prêt d’une saison avec Metz dans le championnat de France. Ce qui lui permettra de s’aguerrir de prendre de la bouteille et je pense que c’est une très bonne chose. Maintenant, nous avons que Tottenham est un grand club en Angleterre mais pas à l’image de Manchester City, United ou Liverpool. Donc c’est un club où il pourra gagner plus de temps et franchir un palier. Après la France, l’Angleterre est une bonne destination. Maintenant, c’est à lui de continuer sur cette lancée avec Metz et avec l’équipe nationale du Sénégal“, évoque l’ancien international sénégalais au micro de wiwsport.com

Décisif à plusieurs reprises avec Fc Metz durant la saison en France, Pape Matar Sarr qui avait rejoint le Club à la Croix de Lorraine septembre dernier doit être bien entouré s’il veut réussir sa carrière à l’image de son talent. “Qu’il continue à être sérieux à bien s’entraîner, bien récupérer, mener une vie de professionnel. Je pense qu’il a la carrure, le talent et le mental qu’il font qu’il pourra aller très loin. Maintenant, il faudrait qu’il soit bien entouré, bien conseillé, et surtout bien l’aider à prendre les bonnes décisions. A 18 ans, il est titulaire à Metz, il gagne du temps de jeu avec le Sénégal, il n’est encore titulaire à 100% mais je pense que son transfert en Angleterre est une bonne chose pour lui et pour Metz qui avait besoin de renflouer les caisses. C’est à lui de gagner du galon. S’il continue sur la même lancée de ce qu’il est entrain de faire il va aller très loin et ce transfert pourrait être une bonne chose pour lui et sa carrière”, ajoute Cheikh Sidy.

Pour le défi physique qu’impose le championnat anglais, l’un des meilleurs au monde, Cheikh Sidy pense que l’adaptation devrait être une question de temps. “Tous les matchs sont des défis physiques, il a déjà joué dans le championnat français et avec l’équipe nationale du Sénégal et jusqu’à présent il s’en est bien sorti. On sait tous qu’en Angleterre le défi physique s’accentue, il lui faudra une période d’adaptation et de souffrance. face au défi physique il pourra utiliser son intelligence, sa vivacité, sa capacité à s’intercaler entre les lignes et ne pas s’user avec le ballon.”

