Un an et puis s’en va. Arrivé au Slavia Prague en 2020 en provenance du Thonon Évian Grand Genève, Abdallah Sima a conquis son monde en République Tchèque. C’est d’ailleurs grâce à ses belles prestations avec le Slavia que Brighton l’a enrôlé lors du dernier jour du mercato estival. Mais le joueur de 20 ans a été envoyé en prêt en Championship et à Stoke City.

Le directeur sportif de Brighton a évoqué l’arrivée du jeune joueur Sénégalais. « Abdallah Sima nous rejoint après une très bonne saison avec le Slavia Prague, la saison dernière, qui l’a vu exceller dans leur Championnat national et en Ligue Europa », a indiqué Dan Ashworth. Nous sommes enthousiasmés par son arrivée et nous travailleront en étroite collaboration avec lui pour suivre ses progrès et s’assurer qu’il s’installe ici. »

Evoquant les raisons qui ont fait d’envoyer en prêt Abdallah Sima à Stoke City, Dan Ashworth a insisté sur l’explosion du joueur 20 ans. « Il est important de se rappeler qu’il a connu une ascension très rapide, venant du Sénégal en France, et qu’il n’a joué qu’une saison complète en pro », dit-il. Il est essentiel que nous gérons son développement de la bonne manière. Maintenant, il a l’opportunité de s’acclimater au football anglais avec Stoke, qui a bien commencé la saison en championnat. »

Albion are pleased to confirm the signing of Abdallah Sima from Slavia Prague! 🇸🇳

The 20-year-old will join Stoke City on loan for the season, with the move subject to international clearance. 🤝 @FirstTouchGames

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 31, 2021