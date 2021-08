Dans le viseur de plusieurs clubs depuis son explosion la saison dernière, Abdallah Sima devrait connaitre une nouvelle destination dans les prochaines heures.

Et ça sent bientôt l’élite anglaise pour le jeune international sénégalais. Après la rencontre de dimanche face au MFK Karviña (3-3), dans le cadre de la 6e journée de Championnat, l’entraineur du Slavia Prague a expliqué le choix de laisser sur le banc Abdallah Sima. Et Brighton n’y est pour rien.

En effet, comme évoqué un peu plutôt ce lundi, Jindřich Trpišovský a confirmé après la rencontre des négociations avancées avec le club anglais. Le technicien tchèque de 45 ans affirmant même que Brighton a demandé à ce qu’Abdallah Sima ne participe pas au match face au Karviná.

« C’était le souhait du club pour lequel il part (de ne pas le jouer). Nous l’avons appris une heure avant le match. Ça devrait être la Premier League, mais tant que rien n’est signé, ça peut changer. Il était censé commencer le match, mais le souhait du club était qu’il ne joue pas pour précaution », a fait savoir Trpišovský.

wiwsport.com