Pour le compte de la première journée des éliminatoires, zone Afrique, pour la Coupe du Monde, Qatar 2022, l’équipe nationale du Togo affrontera le Sénégal sur la pelouse de Thiès sans deux éléments clés de son effectif.

Le staff des Éperviers a annoncé des forfaits pour le match contre le Sénégal. Après Ihlas Bebou forfait contre les Lions en raison d’une blessure au mollet, deux autres joueurs ne seront pas au rendez vous. Il s’agit de Floyd Ayité et Atakoar Lalawelé.

Le premier cité pensionnaire de Valenciennes (Ligue 2 française), convoqué, ne sera pas de la messe en terre sénégalaise. En effet, le milieu de terrain, blessé, est sorti prématurément samedi lors de la 6e journée du championnat. Pour le remplacer, Paulo Jorge Rebelo Duarte fait appel à Atakoar Lalawelé qui sera également absent. D’après les explications du coach, le joueur a eu une douleur à la dernière minute, l’empêchant de venir.

“Une très mauvaise nouvelle, si on pense qu’on doit renouveler cette équipe on doit toujours garder le meilleur effectif. Et quand je parle de meilleur, je parle de joueurs plus expérimentés, des joueurs qui apportent une autre qualité, des joueurs qui apportent leur maturité sur cette jeune équipe. Et quand on perd Ihlas Bebou et Floyd Ayité, ça ne tombe pas bien et franchement cela me fait mal parce qu’ils sont très importants pour passer le message à la jeunesse, pour supporter la pression de chaque match.

Ce sont des joueurs qui influencent dans la dynamique de cette équipe malheureusement ils ne seront pas là et on doit valoriser ceux qui sont venus. Aujourd’hui la situation est un peu plus difficile à trois jours du match contre le Sénégal parce qu’on vient de perdre des qualités dans le groupe mais il faut encourager les jeunes joueurs qui sont là. Parfois l’absence d’un joueur donne la chance d’autres joueurs donc la porte est ouverte, la chance est là pour les joueurs qui vont les remplacer”, explique le technicien Portugais, présentement au Sénégal avec sa troupe.

