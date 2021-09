Vous n’avez donc pas été surpris?

Je peux dire oui et non. J’avais déjà fréquenté toutes les sélections et il ne me restait encore que l’Equipe nationale A. Grâce à Dieu, c’est arrivé maintenant. Je m’y attendais et c’est aujourd’hui que Dieu l’a décidé.

Comment comptez-vous faire pour que cela ne soit pas votre première et dernière convocation?

C’est de ne pas faire moins que ce qui m’a permis d’en arriver là. Je ne dois pas non plus être complexé. Je vais retrouver des joueurs qui ont plus d’expérience, mais je vais montrer ce pourquoi je suis là. Je veux m’inscrire dans la continuité.

Que comptez-vous apporter à l’équipe nationale?

Je peux beaucoup apporter. Quand le coach aura la confiance pour me faire entrer sur le terrain, et comme je le fais en championnat, je pourrai lui apporter ce qu’il attend de moi, sur les plans défensif et offensif. Je suis prêt à tout donner pour mériter ma convocation.

Quelles sont vos références dans le football ?

Ma référence, c’est Omar Daf. C’était aussi mon idole. Des grands comme Kalidou Koulibaly sont aussi des références. Même si on ne joue pas au même poste, c’est important de les côtoyer, parler avec eux, les écouter et avoir leurs conseils. Je vais en Équipe nationale pour apprendre, mais aussi me montrer. Le travail complètera le reste.

