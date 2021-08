Les Éperviers du Togo sous la houlette du technicien portugais Paulo Duarte ont démarré ce dimanche 29 Août 2021 à Thiès les séances d’entraînement en vue du match contre le Sénégal, le 1er Septembre 2021 dans le cadre de la première journée des éliminatoires zone Afrique de la coupe du monde Qatar 2022.

Cette première séance légère a permis au nouveau sélectionneur national du Togo de faire une prise de contact avec les joueurs présents avant les ateliers théorique et pratique sur la récupération, la tactique, la couverture et le positionnement sur le terrain.

« Fatigue normale du voyage, il y a des joueurs qui ont fait 12 heures de vol, d’autres qui ont fait 6 ou 7 heures. C’est la première rencontre avec la moitié du groupe pratiquement pour faire passer le message que nous sommes là pour faire le maximum pour le Togo, pour renouveler l’équipe et pour faire sentir à tout le monde qu’il est important indépendamment de sa position dans cette équipe nationale. Tout le monde doit se battre pour faire revenir cette équipe le plus rapidement possible. (..) C’est une séance basée sur la tactique, le positionnement, la pression et la couverture. C’est un travail théorique et pratique sur le terrain qui ne fatigue pas les joueurs donc on a profité pour donner le maximum d’informations aux joueurs « a indiqué Paulo Duarte à la fin de cette première séance d’entraînement des Éperviers du Togo.

Paulo Duarte est également revenu sur les forfaits de Floyd Ayité et lhlas Bebou pour les deux premières journées des éliminatoires du mondial FIFA 2022. C’est un coup dur pour l’entraîneur portugais mais il compte sur le reste du groupe pour faire le résultat.

« Une très mauvaise nouvelle, si on pense qu’on doit renouveler cette équipe on doit toujours garder le meilleur effectif. Et quand je parle de meilleur, je parle de joueurs plus expérimentés, des joueurs qui apportent une autre qualité, des joueurs qui apportent leur maturité sur cette jeune équipe. Et quand on perd Ihlas Bebou et Floyd Ayité, ça ne tombe pas bien et franchement cela me fait mal parce qu’ils sont très importants pour passer le message à la jeunesse, pour supporter la pression de chaque match. Ce sont des joueurs qui influencent dans la dynamique de cette équipe malheureusement ils ne seront pas là et on doit valoriser ceux qui sont venus. Aujourd’hui la situation est un peu plus difficile à trois jours du match contre le Sénégal parce qu’on vient de perdre des qualités dans le groupe mais il faut encourager les jeunes joueurs qui sont là. Parfois l’absence d’un joueur donne la chance d’autres joueurs donc la porte est ouverte, la chance est là pour les joueurs qui vont les remplacer » a-t-il ajouté

Le technicien portugais a même fait appel à Atakora Lalawele qui malheureusement se blesse aussi à son tour

« On a appelé Atakora Lalawélé pour remplacer Floyd Ayité mais à la dernière minute il a ressenti une petite douleur donc il ne peut plus venir et pour palier à l’absence de Ihlas Bebou on a fait appel à Elom Nyavédji. On va jouer le match du Sénégal avec la meilleure équipe c’est à dire, le Togo va se présenter avec les forces disponibles. (…) il faut se valoriser sincèrement et nous concentrer à partir d’aujourd’hui, les joueurs qui sont là, c’est eux qui vont faire la tâche et j’espère que Dieu nous protégera parce que c’est une équipe jeune qui a besoin d’équilibre et de résultats » a t-il déclaré.

Les Eperviers effectuent leur deuxième séance d’entrainement ce lundi à Thiès.

Togo Foot