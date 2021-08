Pointé du doigt depuis le début notamment à l’entrée de la phase à élimination directe, l’arbitrage du Sénégal a t-il été si sévère lors de la Coupe du Monde Beach Soccer FIFA 2021 ? Les statistiques ont répondu.

Quand les arbitres tentent de briller ! Le bilan de la Coupe du Monde de Beach Soccer FIFA 2021 au niveau des sanctions a t-il démontré toute l’indifférence de l’arbitrage pour le Sénégal ? Des faits de jeu qui ne sont pas, mais pas du tout passés inaperçus du côté des supporters sénégalais mais également du côté de Moscou où se déroulait la compétition.

Lors du match des quart de finale face au Brésil, le Sénégal a récolté trois cartons jaunes. Et pas les moindres. Al Seny Ndiaye, Mamour Diagne et Mamadou Sylla ont été tous sanctionnés par l’arbitre italien Gioni Matticoli. Avant eux, Pape Mar Boye avait reçu un carton rouge face à l’Oman. Des sanctions administratives qui ont nettement pénalisé les Lions, puisque ces trois joueurs cités précédemment, des piliers de l’équipe d’Oumar Ngalla Sylla allaient manquer les demi-finales.

C’était une réelle possibilité. Avec une envie d’imposer leur physique dans les tous les duels, d’attaquer et encore d’attaquer, les partenaires d’Al Seny Ndiaye s’exposaient et donnaient raison à la défaillance des arbitres. Cependant leur agressivité et leur envie de démontrer leur talent représentaient t-il un vrai défaut pour autant sanctionner ? Le moins que l’on puisse dire, est qu’en Beach Soccer, le physique s’impose bien moins que la technique.

Toujours, en domptant en quart de finale le Brésil, nation la plus aimée et respectée dans le panthéon du football de plage, les Lions devaient s’attendre au pire. Contre le Japon en demi-finale, décimé, le Sénégal n’aura été averti qu’à une reprise : le carton jaune reçu par Amar Samb. Mais le plus dur était d’éviter de s’exposer sur les fautes. De nombreux coup-francs sont sifflés contre les Lions.

Tout de même parfois inutiles à commettre, c’est d’ailleurs sur ses coups de pieds arrêtés que les Japonais, également aidés par les erreurs du gardien Amadou Ba, se mettaient souvent devant au tableau d’affichage. Conséquence, le Sénégal s’incline et voit son rêve de disputer une finale de Coupe du Monde s’envoler.

Eliminés en demi-finale, la suite de la compétition pour les Lions était d’aller décrocher une place honorifique de 3e face à la Suisse. Mais entre fautes encore inutiles, penaltys offerts, un but validé qui ne franchit pas pourtant la ligne de but , le Sénégal se faisait punir par l’arbitre péruvien Mike Palomino et perdait la petite finale (7-9).

L’effet de l’arbitrage s’impose sur le mental et punit le Sénégal. Arrivés au bilan des cartons reçus, les Lions occupent la deuxième position derrière la Championne, Russie, qui a récoltée 14 cartons jaunes et 3 rouges en 6 matchs. Pour el Sénégal, ce sera 12 cartons jaunes et 2 rouges en 6 matchs. L’Espagne suit de près avec 11 cartons jaunes et 2 rouges.

