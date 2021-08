Tout est une question d’heures. Brighton est en passe de s’attacher des services du jeune attaquant sénégalais, Abdallah Sima, 20 ans, pour un montant autour de 8 millions d’euros, comme évoqué durant la journée du lundi 30 août 2021. Le joueur du Slavia Prague devrait s’engager pour un contrat à long terme.

D’ailleurs, en à croire les informations d’iSport.cz, le joueur de 20 ans s’est rendu en Angleterre et a passé la traditionnelle visite médicale. Il devrait alors s’engager officiellement avec l’actuel 8e de Premier League. Convoqué par Aliou Cissé, Abdallah Sima devrait ensuite rejoindre le regroupement des Lions.

According to Czech outlet, https://t.co/mJadW2jcH0, Abdallah Sima is undergoing a medical at Brighton… #bhafc pic.twitter.com/90iis0CufB

