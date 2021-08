Les Lions disputaient hier leur troisième et dernier match de poule contre la sélection camerounaise. Match gagné par Boniface et ses joueurs sur le score de 98 – 65.

Un sans faute lors des matchs de groupes désormais terminés. Les Lions du Sénégal ont dompté ceux du Cameroun sur le score de 98 à 65 à la Kigali Arena. Tout comme dans les rencontres précédentes, les meilleurs marqueurs de la sélection du coach Boniface ont encore été Gorgui Sy Dieng et le très prometteur Brancou Badio avec respectivement 17 et 16 points chacun. l’équipe du capitaine Ndoye fera face au vainqueur du match Egypte vs Angola en quart de finale.

Revivez les temps forts du match

