On connait désormais le prochain adversaire des Lions. L’équipe nationale du Sénégal retrouve celle de l’Angola, un remake du quart de finale des Lions en 2017.

Les deux équipes vont disputer le ticket des demi-finales. L’Angola qui a terminé troisième du groupe A avec une victoire et deux défaites a éliminé l’Egypte en huitièmes de finale ce lundi (70-62). Les Palancas Negras ont remporté les trois premiers quarts temps sans vraiment dominer l’adversaire.

Nation la plus titrée de cette compétition avec 6 titres consécutifs (1999-2001-2003-2005-2007 et 2009), l’Angola n’a pas fait peur durant cette édition. Il a perdu devant le Cap-Vert et le Rwanda avant de se relancer devant la RDC. Notons qu’il avait terminé à la 7e place en 2017, l’édition précédente. Eliminé par le Sénégal en quart de finale (66-57).

Sénégal v Angola, la rencontre aura lieu le mercredi 1er septembre à 13h Gmt. Les Lions qui ont survolé groupe D, ont deux jours de repos, avant de retrouver la compétition.

wiwsport.com