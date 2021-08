En conférence de presse aujourd’hui à l’hôtel Terrou-Bi où il a dévoilé sa liste de 25 joueurs pour les prochaines rencontres contre le Togo et le Congo, Aliou Cissé a évoqué le poste de latéral droit qui pose actuellement problème.

Le coach Aliou Cissé est revenu, lors de sa conférence de presse de ce matin, sur le manque de possibilités concernant le côté droit de l’équipe nationale. Le sélectionneur des Lions a en effet vu ses options sur ce poste se rétrécir avec la blessure à la cuisse de Youssouf Sabaly et la situation actuelle de Lamine de Gassama en tant qu’agent libre. Ce qui a certainement poussé le technicien sénégalais à faire appel à Ibrahima Mbaye de Bologne.

A ce problème, Aliou Cissé pense compter sur la polyvalence de certains joueurs de l’équipe pour compenser les manquements. Il a aussi souhaité une bonne guérison au nouvel arrière droit du Real Bétis qu’il espère de tout coeur retrouver avant la CAN Cameroun 2021. La dernière alternative d’Aliou Cissé pour solutionner l’équation du flanc droit des Lions serait de faire appel à des joueurs locaux comme il l’a si bien dit dans son discours d’aujourd’hui. “On verra lundi l’état physique de nos joueurs et s’il y a besoin de se renforcer sur ce côté et bien on le fera. Nous sommes en train de cibler d’autres garçons ici sur le plan local“, dit-il.

