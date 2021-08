En conférence de presse, après avoir dévoilé la liste des 25 joueurs convoqués dans l’optique des deux matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022 de septembre, Didier Deschamps est revenu sur l’absence de Keita Baldé Diao, courtisé par Valence.

Ce vendredi en début de journée, Aliou Cissé a rendu publique la liste des 25 joueurs retenus afin de disputer les deux matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022 en septembre : le 1er contre le Togo au Stade Lat Dior de Thiès et le 7 septembre face au Congo à Brazzaville.

En froid avec l’AS Monaco et en manque de préparation, l’attaquant de 26 ans, Keita Baldé Diao, qui se trouve dans viseur de plusieurs écuries européennes, n’a pas été retenu avec les Lions. Aliou Cissé a justifié son absence. Un choix purement lié au manque de compétition du joueur.

« Il (Keita Baldé) fait partie de ces joueurs qui sont en transition. Il s’entraine avec un préparateur physique mais ne joue pas », évoque le sélectionneur. C’est bien de s’entrainer, mais le plus important pour moi, c’est d’être dans un collectif. Je l’ai eu avant-hier et il m’a fait savoir que Valence était sur lui. J’espère que cela se fera bientôt. On a besoin de lui, mais il faut qu’il soit à 100%. »

Sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2022, Keita Baldé Diao n’entre pas dans les choix de Niko Kovac, l’entraineur du Club de La Principauté. Prêté la saison dernière à la Sampdoria Gênes, le joueur formé au FC Barcelone était annoncé proche d’un retour en Italie et à l’Inter Milan avant que le dossier ne se refroidisse. Ces derniers jours, Valence est venu aux renseignements. Peu probable cependant que Keita Baldé atterrisse au Stade de Mestalla cet été.

wiwsport.com