Pour sa deuxième sortie aux Championnats d’Afrique des clubs vainqueurs (CACVC), l’ASFA s’est inclinée face à la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) 42-29. Une deuxième défaite qui les éloigne des quarts de finale.

Prévu du 24 août au 2 septembre à Meknès au Maroc, le CACVC a tenu sa deuxième journée hier dans le groupe B. Le représentant du Sénégal, l’ASFA, a perdu son match du rachat face à l’équipe algérienne de JSK. Les sénégalais n’ont pas été à la hauteur. Ils ont été largués dés le début du match au point de perdre la première manche par 10 buts d’écart 23-13.

Au retour, les Sénégalais sonnent la révolte et réduisent le score 24-18. Mais, les nombreuses pertes de balles et déchets techniques replongent les Militaires dans leurs travers de début de match. La JSK prend la tangente et termine le match avec 13 longueurs d’avance 42-29.

Le Widad Smara prends la première place du groupe grâce à sa courte victoire sur Inter Clube 26-25. Les deux équipes étaient à égalité de points après la première journée. La troisième journée se déroule samedi, les rencontres ASFA/ Inter Clube et Widad/ JSK seront au menu.

